Le nouveau PC compact gamer de chez Gigabyte a encore un drôle de look

Gigabyte lance un nouveau PC compact de la série BRIX, le BRIX Gaming GT (ou BRIX-GZ1DTi7), équipé d’une GTX 1070 ou 1080.

En effet, Gigabyte vient de présenter un nouveau PC de bureau pour le jeu vidéo. Une grille verte, des LED flash, plusieurs formes ovales et un tout petit corps; cette nouvelle machine surprend autant par son design que par ce qu’elle a dans le ventre. Cette tour compacte mesurera 276 x 384 x 128mm tout en étant dotée d’une fiche technique plutôt robuste.



Deux versions seront proposées, une abritant une Nvidia Geforce GTX 1070 G1 Gaming avec 8 Gb mémoire, l’autre une Nvidia Geforce GTX 1080 G1 Gaming avec aussi 8GB de mémoire dédiée. Quelle que soit son option de carte graphique, le PC verra en son cœur, un processeur Intel de 6e génération skylake, un i7 6700K quad-core cadencé à 4.0 GHz de base (overcloackable).



Niveau mémoire, le BRIX Gaming GT comportera 16 GB de ram DDR4 SO-DIMM. Son espace de stockage sera divisé entre deux disques: un SSD M.2 de 240 Gb et un disque dur 7200 RPM de 1TB. Niveau connectiques on trouvera un port USB 3.1 Type-C compatible avec Thunderblot 3, 3 ports USB 3.0 (type A). Il est précisé que Windows 10 sera préinstallé sur cette machine qui semble être un bon compromis entre une expérience de jeu optimale et une petite taille idéale notamment pour une installation VR. Aucune information concernant le prix ou la date de commercialisation n’a été communiquée, l’attente ne devrait pas être trop longue.