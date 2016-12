Un survol en drone et en 4K de la Tesla Gigafactory

Réalisée par Matthew Roberts, cette vidéo de 165 secondes montre l’évolution des travaux relatifs à la construction de la Gigafactory de Tesla au Nevada. Les spectateurs constatent ainsi que le site est réellement gigantesque. Selon les précisions fournies par la firme américaine, sa surface dépasse les 500.000 m2, soit l’équivalent de 70 terrains de football.

Tesla dépensera environ 5 milliards de dollars pour son usine

L’entreprise d’Elon Musk ambitionne de construire 500.000 voitures par an en 2018 et cette capacité de production repose en grande partie sur cette grande usine située à Sparks (Nevada, États-Unis). En effet, la Gigafactory fabriquera surtout les batteries qui équipent les véhicules électriques du constructeur américain. Même si cet énorme complexe est toujours en cours de construction et que les travaux dureront encore quelques années, il est déjà partiellement opérationnel.

Si tout se déroule comme prévu, Tesla affirme que son usine tournerait à plein régime d’ici 2018 et « produirait plus de batteries au lithium-ion annuellement que ce qui a été produit dans le monde entier en 2013.» À ce propos, Elon Musk compare la capacité de production à un tir de fusil. Pour lui, « la fréquence de sortie des cellules serait plus rapide que les balles d'une mitrailleuse. »

Pour le moment, la marque américaine peine à tenir ses engagements, le Model S et le Model X connaissent des retards de livraison. Étant donné que plusieurs clients ont commandé le Model 3, la réputation de la compagnie repose sur cette Gigafactory.

