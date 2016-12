Il n'y a pas que du bling bling dans ce smartphone (il y a aussi 7000 mAh de batterie)

Gionee lancera sur le marché chinois le M2017 le 6 janvier prochain. Ce smartphone haut de gamme se distingue par la présence de deux batteries de 3500 mAh. Une telle puissance lui garantirait plusieurs jours d’autonomie.

Selon les prévisions de la compagnie, cette puissance de 7000 mAh offrirait 32 heures de conversation et 26 heures de visionnage vidéo en continu. Si le propriétaire utilise son appareil modérément, celui-ci tiendrait plusieurs jours sans recharge. Avec ce produit, la marque chinoise vise une catégorie particulière de clients, les entreprises du show-business.

Le M2017 autoriserait 26 heures de vidéo non-stop

En plus de sa longévité, le M2017 présente aussi une fiche technique intéressante. Son écran incurvé de 5.7 pouces affiche une résolution QHD, deux appareils photo de 12 et 13 Mpx équipent sa face arrière tandis qu’un capteur de 8 Mpx est installé à l’avant. Même si le processeur utilisé est un Snapdragon 653, il est couplé à 6 Go de mémoire vive et la capacité de stockage atteint 128 Go. Enfin, un lecteur d’empreintes digitales contribue à la sécurisation du smartphone.

Ce smartphone arrivera sur le marché chinois le 6 janvier prochain. La version 128 Go coutera environ 964 euros tandis que le modèle à 256 Go sera proposé à 2342 euros. Pour l’instant, aucune commercialisation internationale n’est prévue.

>>> Lire aussi : quels sont les meilleurs smartphones ?