Gmail : un nouveau fishing qui fait des dégâts

Gmail est une nouvelle fois victime d’une attaque qui réussit même à tromper les utilisateurs les plus prudents. Cette attaque qui sévit depuis quelques temps déjà a touché plusieurs comptes Gmail l’année dernière. Le phishing qui a été minutieusement élaboré menace la sécurité des données des utilisateurs. Ce phishing très complexe agit tout d’abord en vous envoyant un email provenant d’un contact de votre carnet d’adresses qui a été lui aussi victime. Ce mail contient une pièce jointe qui n’est en fait qu’une capture écran avec un lien. Vous êtes alors redirigé sur ce que vous pensez être la page d’accueil de Gmail.



La nouvelle page vous invite donc à entrer votre adresse mail et votre mot de passe afin de vous connecter à votre compte. C’est à ce moment-là que l’utilisateur se fait piéger. Les hackers, ont désormais en leur possession vos identifiants et votre mot de passe pour pouvoir se connecter à votre compte et envoyer à nouveau le mail phishing à tous vos contacts.



Si les hackers peuvent se connecter à votre compte, non seulement ils peuvent se faire passer pour vous et envoyer les mails piégés à vos contacts, mais cela veut également dire qu’ils peuvent consulter tout votre historique et avoir accès à toutes vos informations reliées à votre compte Gmail. Google qui travaille sur une solution, recommande à ses utilisateurs l’authentification à deux étapes pour éviter ce type d’attaque.

>>>>>>> Lire aussi : Pirater une carte bancaire en 6 secondes : c'est fait