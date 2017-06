Avec plus de 33 millions d’exemplaires vendus dans le monde depuis son lancement en 1974, la Golf de Volkswagen est une véritable légende. Elle profite cette année d’un restylage mais aussi de nouvelles technologies qui vont révolutionner votre façon de conduire.





On connaissait le régulateur de vitesse qui permet de définir à quelle vitesse la voiture sera maintenue automatiquement sans avoir à toucher le frein ou l’accélérateur. Avec le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), la technologie va un cran plus loin en intégrant des capteurs capables de détecter le véhicule qui la précède. La Nouvelle Golf peut ainsi maintenir la vitesse prédéfinie par le conducteur tout en gardant en permanence une distance de sécurité suffisante en freinant ou en accélérant automatiquement. En cas de freinage brusque de la voiture vous précédant, la Nouvelle Golf peut aussi compter sur la détection d’obstacles Front Assist qui provoque un freinage d’urgence pour éviter une collision. Ce système est disponible de série dès la finition Confortline.

Veiller à bien rester dans votre file



Les capteurs de la Nouvelle Golf sont également utilisés par la technologie Dynamic Lane Assist. Cet assistant au maintien dans la voie de circulation corrigera automatiquement la trajectoire. Deux paramétrages sont disponibles : soit la voiture réagit si l’on s’apprête à franchir une ligne par inadvertance en donnant un coup de volant dans le sens contraire ; soit elle se maintient de manière permanente dans le centre de la voie en tenant compte de vos préférences (si vous roulez plutôt à droite ou à gauche de la voie).

Vous énerver dans les embouteillages

Rien de plus agaçant que d’être bloqué dans les embouteillages. À moins d’être au volant de la Nouvelle Golf. En effet, celle-ci dispose de la nouvelle technologie Traffic jam Assist qui est unique sur le segment. Cet assistant de conduite met à profit l’ACC et le Dynamic Lane Assist afin de décharger le conducteur des tâches les plus ingrates dans les embouteillages. La Nouvelle Golf va donc non seulement se maintenir dans sa file, mais aussi freiner toute seule jusqu’à l’arrêt complet si les embouteillages sont importants. Quand la voiture de devant redémarre, la Nouvelle Golf redémarre, elle aussi, automatiquement tout en maintenant en permanence une distance de sécurité suffisante. Le Traffic jam Assist est disponible jusqu’à 60 km/h. Pour en bénéficier, il est indispensable d’opter pour un modèle équipé de la boite automatique à double embrayage (DSG). Vous n’aurez plus besoin de toucher le volant ou les pédales avec la Nouvelle Golf !





Surveiller les angles morts

Pour éviter tout accident lié au manque de visibilité dans les angles morts, la Nouvelle Golf est équipée de la technologie Blind Spot Detection. Lescapteurs de la voiture surveillent en permanence ses environs. Au moment de changer de voie de circulation, la Nouvelle Golf avertit le conducteur si un véhicule se trouve dans un angle mort afin d’éviter une collision. Ce système est également très utile au moment de sortir d’un stationnement en marche arrière. Là encore, la Nouvelle Golf vous avertit si un véhicule approche lors de votre manœuvre.

Faire un créneau

À propos de manœuvre, la Nouvelle Golf vous facilite grandement la vie au moment de la garer. Grâce au Park Assist 3.0, la voiture peut se garer automatiquement sur un emplacement parallèle ou perpendiculaire à la chaussée. Pour ne rien gâcher, ce système fonctionne aussi bien en marche arrière qu’en marche avant. Pour activer Park Assist 3.0, il suffit d’appuyer sur le bouton dédié de la Golf 2017 et de se laisser guider.





S’inquiéter pour les piétons

La nouvelle Golf est équipée d’une caméra frontale qui est notamment utilisée par l’ACC et le Traffic Jam Assist. En agglomération celle-ci peut également détecter une personne qui marche sur la chaussée ou sur un passage piéton. Le système va alors alerter le conducteur, voire même freiner automatiquement si ce dernier ne réagit pas à temps. Une technologie bien utile et qui est disponible de série dès la finition Confortline.





Focaliser sur les panneaux de signalisation

Vous avez manqué un panneau de signalisation pour quelque raison que ce soit ? Qu’importe, la Nouvelle Golf est équipée de la technologie Sign Assist. Celle-ci utilise la caméra embarquée de la voiture afin de reconnaître les panneaux. Ceux-ci sont directement affichés sur l’ordinateur de bord entre les deux compteurs, ainsi que sur l’écran du système de navigation. Vous serez toujours informé sur la limitation de vitesse par exemple.

Brancher votre smartphone pour le recharger

La Nouvelle Golf est bien entendue équipée d’un port USB qui permet notamment de recharger un smartphone. Toutefois rien ne vous oblige à emporter votre câble et à le connecter dans la voiture. En effet, avec la Nouvelle Golf il suffit de le poser sur l’emplacement prévu à cet effet pour que la batterie soit rechargée automatiquement. Pour ce faire, la voiture bénéficie de la technologie de charge par induction. Pour en profiter il suffit de disposer d’un terminal compatible avec la norme Qi. Les modèles les plus récent peuvent en profiter à l’instar des Samsung Galaxy S6, S7 et S8, du LG G6, et d’autres smartphones encore. Si votre terminal n’est pas compatible avec Qi (l’iPhone par exemple), une coque optionnelle suffit pour profiter de la recharge sans fil de la Nouvelle Golf.

Vous inquiéter en cas de malaise au volant



La somnolence au volant est souvent à l’origine d’accidents graves. Pour y palier, la Nouvelle Golf est équipée de l’Emergency Assist, une technologie unique sur le segment. En cas d’absence totale d’activité du conducteur (somnolence, malaise...), la voiture va d’abord attirer son attention avec un signal sonore. S’il ne réagit pas la Nouvelle Golf va engager un arrêt d’urgence. Les feux de détresse sont alors automatiquement activés et la voiture va effectuer de légers braquages à l’aide du Lane Assist afin de signifier le danger aux autres conducteurs. L’ACC est également utilisé pour empêcher toute collision avec les véhicules qui peuvent se trouver devant la Nouvelle Golf. Cette dernière va ensuite ralentir progressivement jusqu’à l’arrêt complet.





A toucher l’autoradio pour contrôler la musique



Pour la toute première fois sur le segment des compactes, la Nouvelle Golf 2017 embarque un système de commandes gestuelles. Plus besoin de toucher l’écran pour naviguer de droite à gauche dans l’interface afin de sélectionner la fonction de son choix. Il suffit désormais de balayer la main à proximité de l’écran pour sélectionner les morceaux de musique, choisir une station de radio ou encore parcourir les pochettes des albums via le mode d’affichage Coverflow. Un système qui rappelle celui des iPod d’Apple. Chaque commande est confirmée par un affichage visuel interactif et par un retour sonore qui permet d’être sûr que le balayage de la main a bien été pris en compte. Ce dernier peut être désactivé à loisir. Enfin, les débutants pourront s’appuyer sur un reflet de lumière qui est affiché sur l’interface afin de bien identifier les fonctions qui sont accessibles via les commandes gestuelles.