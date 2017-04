[Sponsorisé] Nouvelle Golf : plein feu sur les technologies au service de la sécurité

La Golf dans sa version 2017 inaugure un design revu, des motorisations plus modernes, et des technologies de pointe aussi bien pour connecter la voiture que pour garantir la sécurité des occupants. C’est ce dernier point qui nous intéresse plus particulièrement aujourd’hui, avec en particulier la mise en oeuvre de solutions qui augurent de la voiture autonome de demain.





‘Front Assist’, l’assistant anti-collision

Après avoir démocratisé l’ABS et l’ESC, la Nouvelle Golf propose désormais un système baptisé ‘Front Assist’. Grâce au capteur situé à l’avant de la voiture, cette dernière détecte le moindre obstacle sur son parcours. Si le véhicule qui vous précède freine violemment, la Golf émet un signal sonore et déclenche automatiquement le freinage pour prévenir une collision si le conducteur ne réagit pas. Mais ‘Front Assist’ va encore plus loin désormais en étant également capable de détecter les piétons qui traversent la chaussée grâce à une caméra installée à l’avant de la voiture. S’il traverse précipitamment ou si le conducteur est inattentif, le système s’active là encore de manière autonome en effectuant un freinage d’urgence.





‘Pre Safe Assist’, un système prédictif qui protège les occupants



Outre le ‘Front Assist’, la Nouvelle Golf est l’une des toute premières voitures sur son segment à proposer de série un système proactif de protection des occupants. En cas de danger, les ceintures de sécurité avant sont pré-tendues pour optimiser la protection dans l’éventualité du déclenchement des airbags. Ces derniers sont effectivement plus efficaces en s’appuyant contre les vitres et le toit ouvrant qui se referment automatiquement lorsque la voiture détecte une situation instable. Par exemple lors d’un survirage violent ou d’un sous-virage qui déclenche l’ESP (le contrôle de trajectoire).

Des yeux derrière la tête

Avec les montants latéraux, la visibilité est limité notamment dans les angles morts. Grâce aux capteurs qui équipent la Golf, le conducteur dispose d’un système d’assistance qui détecte les véhicules qui sont situés dans un angle mort. Si le conducteur désire changer de voie, il sera immédiatement averti par un signal visuel afin d’éviter une collision. La Nouvelle Golf va même plus loin en proposant un système d’assistance de sortie de stationnement en marche arrière. Là encore, les capteurs vont détecter si un véhicule ou un vélo arrive perpendiculairement à droite ou à gauche de la voiture, et déclencher automatiquement le freinage d’urgence.





La conduite semi-autonome est déjà là

Si l’on entend sans cesse parler de la voiture autonome, il va encore falloir attendre quelques années avant de les voir débouler sur les routes de France et de Navarre. En attendant, la Golf permet d’ores et déjà de bénéficier de la conduite semi-autonome. On a d’abord vu arriver le régulateur de vitesse qui permet de définir une vitesse que la voiture va conserver sur autoroute. Par la suite, celui-ci a évolué pour devenir adaptatif (‘ACC’) : grâce à un capteur placé à l’avant de la voiture, celle-ci est en mesure de détecter si un véhicule la précède et de ralentir automatiquement afin de conserver une distance de sécurité. Dès que la voie est libre ou si le véhicule précédent accélère, la Golf fera de même jusqu’à atteindre la vitesse prédéfinie par le conducteur.

Aujourd’hui, l’’ACC’ est complété par l’assistant de maintien de voie ('Lane Assist') qui utilise les capteurs de la voiture pour la maintenir au centre de sa file, et corriger automatiquement la trajectoire si nécessaire. Pratique en cas d’inattention momentanée, et voir le volant bouger tout seul ne manque pas de faire son effet.



En conjuguant tous ces systèmes, la Nouvelle Golf bénéficie de la conduite semi-autonome qui est particulièrement utile dans les embouteillages. C’est ce qu’on appelle le ‘Traffic Jam Assist’ (assistant d’embouteillages dans la langue de Molière). La voiture accélère et freine automatiquement tout en gardant une distance de sécurité avec le véhicule qui la précède. Elle peut même totalement s’immobiliser puis redémarrer dans les gros embouteillages. Le système est disponible de 0 à 60 km/h. Plus besoin de toucher aux pédales d’accélérateur et de frein, ni même au volant !



Par mesure de sécurité, le conducteur doit rester maître de son véhicule. Au-delà de 60 km/h s’il lâche le volant plus de quelques secondes, une alarme retentit dans l’habitacle. Avec le système 'Emergency Assist' la Nouvelle Golf va plus loin encore puisqu'elle est capable de détecter si le conducteur n’est pas en état de conduire. En l’absence de réaction de sa part, les feux de détresse sont allumés automatiquement et la voiture va effectuer des manoeuvres de braquage légères afin d’attirer l’attention des autres usagers. Enfin, elle va ralentir progressivement jusqu’à l’immobilisation complète.

Devenez un pro du créneau

Vous ne maitrisez pas l’art du créneau ? Qu’importe, la Nouvelle Golf est à la manoeuvre. En appuyant sur le bouton ‘Park Assist’, il suffit de rouler à faible allure afin de laisser le système détecter une place de stationnement. La voiture va ensuite se garer automatiquement sur l’emplacement qui peut être parallèle à la chaussée, ou en bataille, c’est-à-dire perpendiculaire au trottoir.

La Golf gère le volant et indique à quel moment passer la marche arrière ou la marche avant. Le conducteur garde toutefois le contrôle des pédales.





Autre nouveauté qui intéressera particulièrement les propriétaires de remorques et de caravane, la Nouvelle Golf bénéficie de la fonction ‘Trailer Assist’ qui est inédite sur le segment.

Celle-ci contrôle automatiquement le volant pour faciliter la marche arrière en ligne droite sur une longue distance mais également pour stationner en marche arrière. Une manoeuvre qui est bien plus compliquée qu’il n’y parait sachant qu’il faut tourner le volant à droite pour que la remorque tourne à gauche, et vice-versa. A l’instar de ‘Park Assist’, ‘Trailer Assist’ s’active d’une simple pression sur la touche dédiée lorsque la marche arrière est engagée. L’écran affiche alors l’angle en cours et l’angle possible en s’appuyant sur des algorithmes de traitement d’image grâce aux données qui sont fournies par la caméra de recul. Le conducteur n’a plus qu’à utiliser le bouton de réglage des rétroviseurs qui est situé sur la porte. Celui-ci s’utilise alors comme un joystick pour régler l’angle voulu. Le braquage est automatique et le conducteur n’a plus qu’à commander l’accélération et le freinage.

Voir et être vu

A l’instar des téléviseurs par exemple, les LED ont également envahi le monde de l’automobile. Elles remplacent désormais le xénon qui équipait les dernières Golf. Les phares Full LED sont disponibles de série sur la Nouvelle Golf Carat, et en option sur les autres finitions. A l’arrière la Nouvelle Golf est équipée de feux et de feux de stop Full LED de série. Avantage de cette technologie, l’éclairage est plus efficace tout en offrant une signature lumineuse caractéristique à la Nouvelle Golf. Cette dernière peut même être équipée de phares directionnels qui éclairent sur les côtés dans les virages pour une améliorer la sécurité avec une meilleure visibilité.



Enfin, les clignotants défilants viennent compléter le tout. Des LED s'allument successivement créant un effet de mouvement qui indique le changement de direction. C'est à la fois un élément de sécurité et un effet de style différenciant.