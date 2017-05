La nouvelle Golf GTE est enfin disponible. Outre son design revu, elle profite désormais de nombreuses technologies, dont certaines exclusives sur le segment. Vous hésitez encore ? Voici des réponses aux questions que vous pouvez vous poser.

Lancée en 2014, la Golf GTE est la toute première plug-in hybride de Volkswagen. Pour 2017, elle revient avec son lot de nouveautés, un design légèrement revu, et surtout de nombreuses technologies de sécurité et d’aide à la conduite.





Qu’est-ce qui change esthétiquement par rapport à la version précédente ?

Avec la Nouvelle Golf GTE, Volkswagen propose un facelift, c’est-à-dire un design légèrement retouché. Le pare-chocs avant est ainsi entièrement nouveau avec une signature lumineuse qui permet de reconnaitre immédiatement la voiture grâce à ses feux à LED en C. Le logo au centre de la calandre dissimule toujours la prise de charge et les projecteurs sont désormais 100% LED pour un meilleur éclairage et plus de sécurité.

L’intérieur change-t-il également ?

Si la Nouvelle Golf GTE change par petites touches à l’extérieur, les nouveautés sont plus marquantes à l’intérieur. Tout d’abord la Nouvelle Golf GTE profite de l’Active Info Display. Il s’agit d’un tout nouveau tableau de bord qui troque les bons vieux compteurs de vitesse et compte tours pour un écran 100% numérique. L’Active Info Display, c’est son nom, s’articule autour d’un écran couleur de 12,3 pouces avec une résolution de 1440 x 540 pixels qui permet d’afficher une image irréprochable. L’interface peut être personnalisée à loisir par l’utilisateur avec cinq profils prédéfinis, « Classic », « Consommation et Autonomie », « Efficacité », « Performances et Aide à la conduite » et « Navigation ». Chacun affiche des informations qui correspondent à leur catégorie. Dans la navigation par exemple, il est possible de réduire la taille des compteurs afin d’afficher une carte sur l’intégralité de l’écran. Effet WOW garanti et une plus grande efficacité pour suivre les indications du GPS.

Il est ainsi possible de suivre en direct tous les flux d’énergie et de surveiller, par exemple, à quel moment vous êtes en train de recharger la batterie électrique grâce à vos décélérations.





Plus thermique qu’électrique ?

La Nouvelle Golf GTE est une voiture hybride, c’est-à-dire qu’elle est équipée de deux moteurs. Un moteur électrique de 102 chevaux (75 kW) qui se recharge via la prise électrique dissimulée derrière le logo de la voiture. Celui-ci bénéficie d’une autonomie de 50 km avec une vitesse de pointe de 130 km/h. Suffisant pour un usage urbain. Lorsque la batterie est déchargée ou selon le mode de conduite que vous avez sélectionné, le moteur essence 1.4 l TSI de 150 chevaux prend le relais autorisant les très longs trajets. Les deux moteurs couplés affichent une autonomie maximum de 939 km. La puissance cumulée des deux moteurs est de 204 chevaux. De quoi venir se frotter à la Nouvelle Golf GTI.

La Golf GTE offre le meilleur des deux mondes : une autonomie à toute épreuve, un moteur écologique et silencieux en ville et une incroyable puissance pour satisfaire vos envies de conduite sportive.

Quels sont les différents modes de conduite ?

La Nouvelle Golf GTE propose plusieurs modes de conduite fonction de vos envies et du contexte :

• E-MODE - On passe en 100% électrique avec une autonomie maximum de 50 km. C’est le mode à privilégier en milieu urbain. Zéro consommation d’essence, zéro émission et un silence quasi total.

• Hybrid - Vous n’avez à vous préoccuper de rien. La Golf GTE s’occupe de tout et optimise l'usage des moteurs en fonction de votre comportement de conduite.

• Battery Charge – Ce mode permet de recharger la batterie du moteur électrique jusqu’à 80% en 30 minutes en utilisant le moteur thermique.

• GTE – Une exclusivité de la Nouvelle Golf GTE ! D’une simple pression sur le bouton GTE, il devient possible d’utiliser les deux moteurs simultanément pour profiter de performances dignes d’une Golf GTI avec un couple de 350 Nm, le 0 à 100 km/h en 7,6 secondes seulement, et une vitesse de pointe sur circuit de 222 km/h.





Puis-je recharger la Nouvelle Golf GTE sur une prise domestique ?

Oui, la Nouvelle Golf GTE est livrée avec un câble qui permet de la connecter à une prise murale classique. La recharge complète demande alors 3h45. En utilisant une borne publique comme, par exemple, celles d’Autolib à Paris, ou si vous installez un boitier mural Wallbox, il ne faut plus que 2h15 pour recharger la Nouvelle Golf GTE.

Comment recharger la Nouvelle Golf GTE sur les bornes publiques ?

La Nouvelle Golf GTE peut se recharger sur toutes les bornes installées sur la voie publique, qu’elles soient mises gracieusement à la disposition du public comme le font certaines villes ou qu’elles soient payantes. Pour faciliter la vie des utilisateurs, Volkswagen offre même une carte de recharge e-Pass avec un an d’abonnement, et un crédit de 50 euros. Grâce à elle vous pourrez recharger la Nouvelle Golf GTE sur l’une des 4000 bornes en France et en Europe.





La Nouvelle Golf GTE dispose-t-elle des mêmes assistances à la conduite que la Nouvelle Golf?

Bien entendu, la Nouvelle Golf GTE profite des mêmes technologies que les Nouvelles Golf et e-Golf : régulateur de vitesse adaptatif ACC, freinage d'urgence Front Assist avec détection des piétons, assistant de maintien de trajectoire Dynamic Lane Assist, conduite autonome dans les bouchons Traffic Jam Assist, détecteur d’angle mort, Light Assist, reconnaissance des panneaux, reconnaissance des gestes Gesture Control, Park Assist, Trailer Assist, arrêt autonome en cas d’incapacité du conducteur à réagir Emergency Assist, services en ligne Car-Net Security & Service... Rien ne manque à l’appel.

Puis-je bénéficier du bonus écologique avec la Nouvelle Golf GTE?

Oui, la Nouvelle Golf GTE permet de bénéficier des aides de l’état avec un bonus écologique de 1000 euros et 2500 euros d’aide supplémentaire si on met à la casse un véhicule diesel de plus de 10 ans. De plus, en fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez bénéficier d’une réduction voire même de la gratuité du certificat d’immatriculation (la carte grise). Enfin, les sociétés bénéficient de l’exonération de la taxe sur les véhicules de société et le plafond d’amortissement non déductible est fixé à 20 300 euros jusqu’en 2021.





Quel certificat Crit’Air pour la Nouvelle Golf GTE ?

Comme la Nouvelle e-Golf, la Nouvelle Golf GTE est éligible au certificat qualité de l’air CRIT’Air de classe environnementale 1. Elle peut donc circuler sans restriction lors des pics de pollution.