Golf GTE : 3 Golf en une ! (sponso)

Pour 2017, la nouvelle Golf GTE s’offre une nouvelle robe tout en conservant les spécificités qui ont fait son succès. Grâce à ses deux moteurs, elle offre plusieurs modes de conduite. Tantôt 100% électrique pour limiter les émissions, tantôt 100% essence pour une autonomie étendue et enfin une combinaison des deux pour des performances dignes d’une vraie sportive. Le tout en appuyant tout simplement sur un bouton. C’est à vous de voir selon vos besoins ou vos envies.





Tout électrique pour une conduite sans émission et sans bruit

En sélectionnant E-MODE, il est possible d’utiliser exclusivement le moteur électrique de la Golf GTE. Celui-ci délivre une puissance confortable de 75 kW soit 102 chevaux. La batterie lithium de 8,7 kWh offre une autonomie en mode tout électrique de 50 kilomètres. Dissimulée sous les sièges passagers, la batterie est garantie pendant huit ans ou 160 000 kilomètres. Ainsi équipée, la Golf GTE peut atteindre une vitesse de pointe de 130 km/h, soit la limite maximale en France. Amplement suffisant pour une utilisation urbaine et péri-urbaine, surtout si vous êtes en mesure de recharger la batterie entre deux déplacements. De plus, le simple fait de conduire recharge la batterie. En effet, les phases de décélération ou de freinage du véhicule alimentent la batterie !

Pour faire le « plein électrique », il suffit d’utiliser la prise qui se cache derrière le logo au centre de la calandre. Grâce aux 2 câbles fournis, il est possible d’utiliser n’importe quelle prise murale (la recharge complète prendra alors 3h45) à moins d’opter pour l’installation à son domicile d’un boitier mural Wallbox dans ce cas 2h15 suffiront. Il ne faudra pas plus de temps si vous faites appel à une borne publique telles que les Autolib à Paris à condition de disposer d’un abonnement.





À noter que pour l’achat d’une Golf GTE, Volkswagen offre une carte de recharge e-Pass avec un an d’abonnement, ainsi qu’un crédit de 50 euros. Celle-ci permet de recharger la batterie de la voiture sur l’une des 4 000 bornes qui sont installées en France et en Europe. Le cas échéant, si la batterie est totalement vide, le moteur thermique est à tout moment disponible pour prendre le relais, voire même pour recharger la batterie en roulant.

Autre avantage du mode 100% électrique, la Golf GTE n’émet aucune émission de gaz polluants et la voiture est totalement silencieuse et exempte de vibrations. De quoi garantir un confort incomparable.

À noter enfin que le moteur électrique permet à la Golf GTE de bénéficier du certificat CRIT’Air le plus faible. Elle peut donc circuler sans restriction lors des pics de pollution. De plus, l’achat de ce modèle donne droit à un bonus écologique de 1000 euros en plus d'une prime à la conversion de 2500 euros pour la mise à la casse d’un véhicule diesel immatriculé avant le premier janvier 2006, et en fonction de votre lieu de résidence, à une réduction, voire même de la gratuité du certificat d’immatriculation.

L’autonomie d’un moteur thermique

Outre le moteur électrique, la Golf GTE est aussi équipée d’un moteur thermique 1.4l TSI de 150 chevaux. Idéal pour qui envisage de longs trajets en faisant simplement le plein via la trappe à essence qui est située sur le flanc arrière de la voiture. Le bloc moteur de la Golf GTE affiche une consommation normalisée de 1,60 l/100 km avec des émissions limitées à 36 g/km seulement. Il est associé à une boite de vitesses à double embrayage DSG automatique à six rapports. Sous le capot moteur de la Golf GTE, les ingénieurs de Volkswagen ont dû faire preuve d’ingéniosité pour intégrer non seulement le bloc thermique, mais également son pendant électrique, de sorte à conserver les dimensions de la Golf standard.



Deux modes font appel au moteur thermique : le mode « Hybride » d’une part, et le mode « Battery Charge » d’autre part. Le premier gère tout pour vous : le passage du moteur thermique au moteur électrique s’effectue en fonction des éléments de conduite détectés (la vitesse notamment) et optimise en permanence l’utilisation des 2 moteurs. Selon votre mode de conduite, vous pouvez atteindre une autonomie de 939 km !

Le second permet de recharger la batterie du moteur électrique jusqu’à 80% en 30 minutes grâce au moteur thermique. Toutefois ce dernier mode n’est pas sans conséquence sur la consommation d’essence.

Deux moteurs pour des performances de sportive

Troisième cas de figure, la Golf GTE peut profiter simultanément des performances des deux moteurs thermique et électrique. Grâce au mode GTE, la puissance totale cumulée atteint alors 204 ch avec un couple de 350 Nm. La Golf GTE se comporte ainsi comme une vraie sportive en affichant des performances qui lui permettent de venir chatouiller la Golf GTI. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 7,6 secondes seulement, et la voiture peut atteindre une vitesse de pointe sur circuit de 222 km/h.



Pour profiter au mieux des performances offertes par la combinaison des deux moteurs, la boite de vitesse DSG de la Golf GTE dispose également d’un mode « Sport » pour plus de dynamisme et des reprises plus franches. Elle peut également être débrayée en mode manuel afin de sélectionner soi-même les rapports. Dans tous les cas les changements de vitesse sont plus efficaces et la consommation de carburant mieux maitrisée qu’avec une boite conventionnelle.