Google abandonne son mode de paiement « Hands Free »

Google a annoncé qu’il mettrait fin à son mode de paiement expérimental « Hands Free ». L’application qui était en phase d’essai dans la baie de San Francisco sera officiellement fermée le 8 février prochain.



Le géant américain avait lancé « Hands Free » sur iOS et Android en mars 2016. L’application permettait de payer sans avoir à donner sa carte ou sortir son smartphone. Le principe de l’application « Hans Free » était simple.



Un système de localisation dans votre smartphone identifiait lorsque vous entriez dans un point de vente partenaire. Au moment de passer à la caisse, il suffisait de dire à haute voix « Je veux payer avec Google » pour que le système s’enclenche. Grâce à une connexion Bluetooth ou Wi-Fi, votre photo d’identité s’affichait sur la caisse et la transaction pouvait être validée.



L’application « Hands Free » était une expérience pour Google. Le système fonctionnait dans quelques McDonald’s, Papa John’s et d’autres points de vente dans la South Bay. Malgré des résultats plutôt positifs, le géant américain a décidé de mettre fin à son application. Peut-être a-t-il jugé avoir eu les retours nécessaires pour développer ou améliorer d’autres services comme Android Pay.

