Google Brain utilise une AI pour rendre les images basse résolution plus nettes

La division Google Brain a développé un système capable de rendre des images en basse résolution, plus nettes et visibles. Cette intelligence artificielle repose sur deux réseaux neuronaux.



Le premier réseau neuronal va analyser et cartographier l’image en basse résolution. Il va ensuite rapprocher cette image et la comparer à une autre de meilleure qualité, mais similaire. Le deuxième réseau neuronal va ajuster la photo et la rendre plus nette avec des détails réalistes et de haute définition.



Ainsi, une image 8 pixels x 8 pixels devient tout d’un coup un plus reconnaissable. Le résultat obtenu ne correspond bien entendu pas tout à fait à la réalité, mais elle s’en approche. Si la nouvelle image n’est pas d’une qualité parfaite, ce système permet néanmoins d’avoir une meilleure idée d’une image. Elle permet par exemple de distinguer un visage ou un objet.



Un tel système pourrait être très utile pour la police dans le cadre d’une enquête afin d’identifier un suspect, des indices ou une scène de crime. Si le résultat n’est pas encore parfait, ce système pourrait un jour permettre de restaurer complètement des photos.

