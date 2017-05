Google Allo s'améliore discrètement

L’entreprise américaine a apporté une mise à jour à sa messagerie intelligente sortie en septembre 2016. Google Allo veut concurrencer les applications similaires comme Telegram et iMessage avec l’introduction de nouvelles fonctionnalités.

Le mode incognito qui permet de chiffrer les messages est désormais disponible pour les conversations de groupe s’il était auparavant réservé entre deux correspondants. En outre, l’utilisateur peut paramétrer le mode pour qu’il cesse après un certain temps. Google a également révisé l’interface du panneau réglages et introduit la prévisualisation des liens dans les conversations. Chaque URL devrait afficher les informations sur le site associé une fois tapé dans les messages. Enfin, les utilisateurs seront désormais capables de sauvegarder des conversations pour les voir plus tard.

Google Allo connaît un succès mitigé depuis son lancement malgré ses fonctionnalités prometteuses. L’application propose des réponses intelligentes qui s’affinent en cours d’utilisation. Google a même introduit son assistant personnel et son service Google Photos. Mais la messagerie intelligente a encore du chemin à faire face à WhatsApp ou Facebook Messenger. Les deux plateformes comptent chacun plus d’un milliard d’utilisateurs actifs alors que Google Allo n'a dépassé les 10 millions de téléchargement qu'en décembre 2016.

