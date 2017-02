Google annonce officiellement Android Wear 2.0

C’est sur son blog que le géant américain a annoncé l’arrivée de la nouvelle version d’Android Wear. Il s’agit de la première mise à jour principale de son système d’exploitation pour montres connectées. Cette annonce officielle est l’occasion pour nous de faire le point sur les nouveautés qu’apporte Android Wear 2.0.

Tout d’abord en ce qui concerne le design, Android Wear 2.0 apporte la possibilité de personnaliser l’écran de veille de la montre. Vous pourrez choisir entre plusieurs « watch faces » préenregistrés et ajouter des widgets. Vous avez également la possibilité de programmer différents écrans de veille en fonction du moment de la journée.



La mise à jour apporte également plus de facilité et de fluidité avec des accès directs à certaines applications. C’est le cas par exemple du Google Play Store auquel vous pouvez accéder directement depuis votre montre. Pour plus de rapidité également, il est désormais possible de répondre aux messages en utilisant sa voix.



Par ailleurs, AndroidWear 2.0 apporte une amélioration de Google Fit. Désormais, l’application sera capable de mesurer les calories dépensées, de suivre le rythme cardiaque et de calculer la vitesse et la distance parcourue.



Enfin, Google profite de cette nouvelle mise à jour pour intégrer son service de paiement sans contact Google Play et son assistant virtuel. Pour le moment ces fonctionnalités sont uniquement disponibles aux États-Unis.



Android Wear 2.0 sera déployée dans les semaines à venir sur les montres connectées dont les nouvelles LG Watch Style et LG Watch Sport.

