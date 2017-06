Google veut apprendre aux plus jeunes à combattre les trolls et les hackers

La firme de Moutain View lance un programme éducatif en collaboration avec des enseignants, des organismes spécialisés dans la sécurité et des vidéastes. L’objectif est de préparer les enfants aux problèmes liés à Internet. Baptisé « Be Internet Awesome », le programme introduit les notions de phishing, de harcèlement sur les réseaux sociaux ainsi que d’autres problèmes de sécurités. Pour mener à bien sa mission, Be Internet Awesome propose un jeu vidéo ludique, nommé Interland, en plus d’une série de cours.

D’après Google, le programme éducatif est conforme aux normes internationales de l'ISTE qui regroupe plus de 100000 acteurs de l’éducation à travers le monde. Il comporte plusieurs sections ponctuées par des jeux de rôles, des séries de quiz ainsi que d’autres exercices. Les enfants aborderont la façon de limiter le partage des informations personnelles sur les réseaux sociaux, d’éviter l’hameçonnage et d’avoir un comportement modèle en ligne. Le programme sensibilise également sur l’impact des médias sociaux sur leur avenir et l’existence de fausses pages web.

Le jeu vidéo, Interland, servira surtout à appuyer le cours. On retrouvera notamment une aventure aux couleurs de Temple Run abordant le thème du mot de passe ainsi qu’un puzzle relatif aux publications sur Internet. Be Internet Awesome est disponible gratuitement en ligne.

> > > Lire aussi En 75 ans, Wonder Woman a souvent changé de costume