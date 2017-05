Ca y est, Google Assistant est enfin disponible en France !

Après plusieurs mois d’attente, le nouvel assistant personnel de Google est enfin disponible en français. Le déploiement a commencé ce samedi sur les smartphones compatibles.

Présenté en grandes pompes lors de la conférence Google IO il y a un an, Google Assistant s’est longtemps fait attendre en France. Ce nouveau service, destiné à remplacer la simple recherche Google sur smartphone ainsi que l’assistant Google Now, n’était en effet jusqu’à présent disponible que dans certaines langues comme l’anglais ou l’allemand. Cependant, depuis samedi, le service est enfin disponible sur smartphones en France et en français.

Ce samedi, Google France a ainsi annoncé sur son compte Twitter le déploiement de l’Assistant Google« sur les téléphones Android Marshmallow & Nougat compatibles », sans toutefois préciser quels smartphones étaient concernés. Le déploiement ne se fait pas à l’aide d’une mise à jour de l’application Google, mais directement du côté des serveurs, chez Google. Ainsi, vous ne serez pas avertis lors de la disponibilité de Google Assistant sur votre smartphone. Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, il vous suffit d’appuyer longuement sur le bouton d’accueil de votre appareil pour voir si l’Assistant se lancer, ou prononcer « Ok Google ». Sinon, il faudra prendre votre mal en patience.

Pour rappel, Google Assistant permet de converser directement avec l’intelligence artificielle de Google à la voix ou à l’écrit. Il est ainsi possible de lui demander de lancer un minuteur, de traduire une phrase, de planifier une alarme, de lui demander les horaires des prochaines séances de cinéma ou de lancer une playlist. Google a publié un site sur lequel il est ainsi possible de découvrir les différentes interactions possibles. La version applicative de Google Assistant ne permet cependant pas de profiter des fonctionnalités domotiques ou de la connexion avec un Chromecast. Pour cela, il faudra patienter jusqu’au lancement de l'enceinte Google Home, qui intègre également Google Assistant, dans le courant de l’été en France.