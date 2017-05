Google Assistant arrivera enfin en France et sur iPhone cet été !

Ce mercredi, à l’occasion de l’ouverture de la convention Google IO, Google a enfin confirmé l’arrivée de Google Assistant en France et sur iOS.

>>> Google Home : quand Google veut envahir votre maison

Depuis son lancement sur l’enceinte Google Home et le smartphone Pixel en novembre dernier, Google Assistant se fait toujours attendre en France. Si Google avait confirmé que le service serait disponible en France dans le courant de l’année, il aura fallu attendre l’ouverture de la conférence Google IO ce mercredi pour en savoir plus. Finalement, on a appris que l’assistant vocal de Google serait disponible en France dans le courant de l’été, notamment grâce à la sortie de Google Home dans l’hexagone. Jusqu’à présent, Google Assistant n’était pas disponible en France en raison de problème de localisation, puisqu’il n’était pas traduit et ne pouvait donc pas comprendre les subtilités de la langue française.

Pour rappel, Google Assistant est un concurrent d’Amazon Alexa qui permet de discuter de manière naturelle avec différents produits pour leur demander d’allumer des ampoules connectées, commander des produits, lancer de la musique, lancer une série sur son Chromecast, avoir la météo ou faire une simple recherche sur Google.

Par ailleurs, Google a également annoncé l’arrivée de Google Assistant sur iPhone. Si l’application est déjà téléchargeable sur l’App Store outre-Atlantique, il faudra là aussi sans doute attendre cet été pour qu’elle soit disponible pour les utilisateurs français.

Si Google a annoncé une commercialisation de l’enceinte Google Home en France dans l’été, on reste cependant sans nouvelles d’une éventuelle sortie du smartphone Pixel dans l’hexagone. Lancé lui aussi en novembre dernier, il servait alors à promouvoir Google Assistant sur smartphone. Depuis, le service de Google est disponible sur de nombreux appareils de constructeurs tiers et il faudra sans doute attendre la deuxième version, prévue pour cet automne, afin de bénéficier de la gamme Pixel en Europe.