Google Assistant arriverait sur iOS

Google pourrait annoncer le portage de Google Assistant sur iOS lors de sa conférence Google I/O qui se tiendra demain à Mountain View, Californie. Le nouvel assistant vocal de Google est déjà disponible sur Google Home, Allo, les Google Pixel et bon nombre de smartphones Android… outre-Atlantique. L’Hexagone attend d’être servie et doit encore se contenter de Google Now. La donne pourrait changer dès demain, des rumeurs avançant que Google étendrait le déploiement de Google Assistant à l’Europe avant la fin de l’année.

Côté iOS, c’est Android Police qui rapporte l’information, déjà évoquée d'ailleurs par un cadre de Google lors du MWC 2017. Selon leurs sources, Google planifierait de rendre son système compatible avec les iPhone et iPad, en le publiant comme application tierce sur l’AppStore. Ce serait un sacré pied de nez à Apple dont le propre assistant vocal, Siri, ne devrait pas évoluer avant la sortie d’iOS 11, soit à l’automne prochain.



Dans un premier temps, Google Assistant pour iOS ne serait déployé qu’aux États-Unis. Il serait quelque peu différent de la version Android. S’il en adopte les mêmes contrôles vocaux, il utiliserait également le système de chat inclus dans l’application de messagerie Allo.

>>> Google Assistant commence son déploiement sur les appareils Android