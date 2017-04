Google présente sa nouvelle caméra 360°, elle ne coûte que 17 000$

Image et Son





Google vient de présenter sa nouvelle caméra 360° baptisée Yi Halo VR. Celle-ci intègre 17 objectifs et peut filmer en 8K. Deux ans après avoir sorti sa première caméra 360°, la GoPro Odyssey, Google décide d’en sortir une nouvelle. La Yi Halo VR a été conçue en partenariat avec le fabricant chinois du même nom Yi.

La nouvelle caméra s’inscrit dans le programme Jump. Lancé en 2015, Google avait lancé ce programme dans le but de soutenir la production de contenus de réalité virtuelle. La société va également lancer un nouveau programme baptisé Jump Start afin de promouvoir la création de films 360°.

Yi Halo VR compte 16 caméras disposées en cercle et une caméra au milieu en guise d’objectif fish. La nouvelle caméra permet de tourner en 8K (8192 X8192 pixels) à 30 fps, et 5,8K (5760 X 5760 pixels) à 60 fps. En ce qui concerne l’autonomie, la caméra offre jusqu’à 100 minutes d’utilisation avec une seule charge. Les 17 caméras peuvent être contrôlées via l’application Android grâce à une connexion Wi-Fi.

La caméra 360° Yi Halo VR sera disponible cet été aux États-Unis et sera vendue au prix de 17 000 dollars.