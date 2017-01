Google ajoute le support du Flac sur son navigateur Chrome

Depuis quelque temps, le format MP3 perd de plus en plus de popularité et nombreux sont ceux à lui préférer le Flac. C’est notamment le cas de Google qui a décidé d’ajouter le support du Flac pour Chrome 56. Le Flac est une alternative au format MP3 car il permet un son d’une bien meilleure qualité tout en étant moins volumineux. Les audiophiles se réjouiront donc d’apprendre que le Flac débarque sur Chrome 56. Encore faut-il posséder la version bêta du navigateur.

Comment cela se traduit concrètement ? Et bien désormais, sur Chrome 56, vous n’aurez plus à télécharger un fichier pour l’avoir en format Flac. Il vous suffira simplement de lancer le fichier audio et le navigateur se chargera de le lire au format d'origine. Si vous ne possédez pas la version bêta, il faudra malheureusement attendre que la fonctionnalité soit disponible pour tous les utilisateurs.



