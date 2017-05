Ne cliquez surtout pas sur cette invitation de Google Docs, il s’agit d’un hameçonnage

Google vient de prévenir ses utilisateurs Gmail et Google Docs de l’existence d’une tentative d’hameçonnage. Un virus se ferait passer pour une invitation Google Docs afin d’accéder à vos mails. Ce nouveau virus serait décrit comme inquiétant puisqu’il se répand à très grande vitesse. Il se présente sous la forme anodine d’un mail en provenance d’un de vos contacts. Il s’agit en fait d’une invitation qui vous demande de modifier un document partagé sur Google Docs.

Lorsque vous cliquez sur le lien, vous êtes alors redirigé sur la page d’authentification Google où vous devez entrer vos identifications. C’est alors qu’a lieu l’arnaque puisqu’il s’agit d’une ruse pour pouvoir accéder à vos mails et à vos contacts.

Pour l’instant, ce nouveau virus a principalement touché des journalistes et les médias. Cependant, il pourrait très rapidement prendre de l’ampleur et toucher de plus en plus d’utilisateurs. Google Docs a déjà déclaré sur son compte que des mesures ont déjà été prises.



Vous pouvez également vous assurer d’être protégé en allant dans la section « vérification de la sécurité » de votre compte Google. Vous avez ainsi accès à la liste des services qui ont reçu des permissions spéciales. Il faut alors s’assurer que « Google Docs » ne figure pas sur cette liste.



