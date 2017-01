Google va fermer les anciennes versions de son application Drive

Ce jeudi, Google a annoncé la fermeture des anciennes versions de ses applications Google Drive sur Android comme sur iPhone.

Lancé en 2012, Google Drive a permis de réunir les services d’hébergement en ligne de Google ainsi que ses outils bureautiques comme Google Documents, Google Sheets et Google Slide. Depuis le lancement en 2012, ces différentes applications ont régulièrement été mises à jour par la firme de Mountain View. Cependant, Google constate que les mises à jour ne sont pas toujours installées par les utilisateurs, que ce soit pour des raisons de fonctionnalités qui disparaissent, d’interface qui change ou simplement de version non compatible avec leur système d’exploitation, trop ancien.

Or, l’installation de mises à jour reste le meilleur moyen de se protéger contre d’éventuelles failles de sécurité ou attaques ciblées sur une application. Afin d’inciter les utilisateurs à mettre à jour leurs applications Google Drive, Documents, Sheets et Slide, Google a ainsi annoncé que les anciennes versions de ces applications ne seront plus fonctionnelles à partir du 3 avril prochain. Au moment d’ouvrir l’application déjà installée sur leur smartphone Android ou iOS, les utilisateurs ne pourront plus accéder qu’à un lien vers la mise à jour de l’application : « Après le 1er mars, les utilisateurs avec de très vieilles versions seront forcés de les mettre à jour lorsqu’ils recevront l’avertissement ».

Ce blocage concerne :