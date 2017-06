Google Drive va offrir de meilleures possibilités de synchronisation

Grâce à la prochaine mise à jour de Google Drive pour Mac et PC, de nouvelles fonctionnalités vont faire leur arrivée. Les utilisateurs pourront ainsi profiter d’une plus grande souplesse, mais aussi et surtout d’une meilleure sauvegarde de leurs données.

Google Drive proposera en effet des options de sauvegarde et de synchronisation grâce à la mise à jour de l’application et à une fonction appelée « Backup & Sync ». Une fois la mise à jour installée, l'application se chargera de sauvegarder automatiquement les données de l'utilisateur sur le Cloud. Il pourra par la suite y accéder via Google Drive depuis l'ensemble ses appareils. De quoi restaurer rapidement les données de son ordinateur ou son smartphone en cas de plantage ou de pertes de données.

L’option de synchronisation mettra à jour automatiquement les fichiers enregistrés dans Google Drive à chaque fois qu’ils sont modifiés. Rappelons que Google Drive offre 15 Go gratuits lors de la première inscription. Pour ceux qui désirent un stockage plus important, il faudra payer 1,99 € par mois pour 100 Go, 9,99 € par mois pour 1 To ou 99,9 € par mois pour 10 To.



La mise à jour « Backup & Syn » sera disponible dès le 28 juin prochain.

