Google dévoilera une nouvelle version de Google Earth le 18 avril

Google Earth va évoluer. Une nouvelle version de cette mappemonde virtuelle sera dévoilée le 18 avril.

Si Google Maps est aujourd’hui devenu un incontournable de la cartographie, il faut se souvenir qu’avant lui Google Earth régnait en maître. Relégué aujourd’hui au rang de curiosité, il est pourtant toujours mis à jour. La dernière date de novembre dernier. L’équipe responsable du projet avait alors développé une version en réalité virtuelle. Déployée sur Steam, celle-ci n’était compatible qu’avec le Vive, le casque du duo HTC-Valve.



Google avait alors promis de supporter d’autres dispositifs dans un futur proche. On ne serait donc pas surpris qu’une compatibilité avec Google Daydream soit annoncée le 18 avril. Pour rappel, Daydream est l’écosystème de réalité virtuelle de Google. Il se compose d’un casque et d’une application. Il faut posséder un smartphone compatible pour en profiter. Actuellement, seule une poignée le sont : Huawei Mate 9 Pro, ZTE Axon 7, Pixel et Pixel XL et le Moto Z.

