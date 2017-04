Google annonce les dates des dernières mises à jour pour les Pixel et Nexus

Google annonce officiellement à partir de quand il mettra fin aux mises à jour sur les smartphones Pixel et Nexus. Les utilisateurs sont donc prévenus, au-delà de ces dates, ils ne doivent plus s’attendre à recevoir de nouvelles mises à jour du système ou de patchs sur leurs terminaux. L’ancienneté d’un smartphone est relative. Si pour un utilisateur, un téléphone de deux ans n’est pas encore dépassé, il l’est peut-être du côté du constructeur. En général après deux ans celui-ci commence à ne plus supporter l’appareil en termes de services et de mises à jour. Au moins pour les utilisateurs de Nexus et Pixel, Google annonce son calendrier.

En ce qui concerne les smartphones Nexus, Google a déclaré que les versions Android du Nexus 6P et 5X ne verraient plus de mises à jour après septembre 2017. De plus, les deux modèles n’auront plus de patchs garantis après septembre 2018. Pour les smartphones Pixel et Pixel XL, le géant américain annonce une ultime mise à jour en octobre 2018 et une ultime mise à jour de sécurité en octobre 2019.



Les utilisateurs Pixel et Nexus étant prévenus, il leur reste encore du temps pour penser à un nouvel achat éventuel.



