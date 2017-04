Google Home (USA) intègre 5 millions de recettes

Avec Google Home, le géant américain veut faciliter la vie de ses utilisateurs jusque dans leur cuisine. Google vient en effet d’annoncer que le nombre de recettes disponibles sur son assistant virtuel avait énormément augmenté. Il est désormais possible de réaliser 5 millions de recettes avec l’aide de Google Home.

Cuisiner avec Google Home est très simple. Il suffit de dire à haute voix à votre enceinte ce que vous désirez cuisiner. Si vous n’avez pas de recette spéciale en tête, vous pouvez d’abord vous diriger sur l’application Google Search iOS et Android. Une fois que vous avez choisi une recette il est possible de la transférer vers Google Home. Il suffira ensuite de lancer la recette avec les mots « OK Google, commence à cuisiner ».

Google Home vous récitera toutes les étapes d’une recette. Vous pourrez même lui demander de répéter une étape ou de revenir à une autre. Google a ajouté plus de choix en se basant sur les recettes les plus appréciées sur « Bon Appetit » et « Food Network ».

Cette nouveauté sera disponible sur Google Home et Google Assistant dans les semaines à venir. Malheureusement, pour le moment, Google Home n'est disponible qu'aux Etats-Unis.



