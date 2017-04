Google Home identifie désormais plusieurs utilisateurs en fonction de leurs voix

Dans une dernière mise à jour, Googlea ajouté une nouvelle fonctionnalité à son assistant virtuel. Désormais, Google Home est capable d’identifier plus d’une personne par sa voix. Cette nouvelle fonctionnalité était attendue par de nombreux utilisateurs depuis un moment. En effet, dans les foyers où plusieurs membres de la famille cohabitent, le mode multi-utilisateur est très bien accueilli.

L’assistant Google Home a été entrainé pour reconnaître plusieurs utilisateurs en fonction de leurs voix. La technologie utilise le système neuronal pour identifier la voix de chaque membre d’une même famille. Google Home est ainsi capable d’adapter ses réponses en fonction de chacun et d’utiliser les données de chaque compte Google de façon individuelle.

Pour que Google Home reconnaisse votre voix, il suffira de dire les phrases « OK Google » et « Hey Google » deux fois de suite pour que ce dernier puisse l’analyser et l’enregistrer. À chaque fois que vous prononcerez ces mots, l’assistant comparera les voix et vous identifiera. Néanmoins, il faut préciser que Google Home n’est toujours pas capable de faire la différence entre votre compte Google personnel et professionnel. Le mode multi-utilisateur de Google Home est en cours aux États-Unis et arrivera prochainement au Royaume-Uni.



