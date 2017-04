Google et Huawei sont poursuivis en justice par les utilisateurs du Nexus 6P

C’est désormais officiel, un recours collectif a été déposé contre Google et Huawei. Suite aux défauts du Nexus 6P, les consommateurs se sont mobilisés pour poursuivre en justice les deux compagnies. Le Nexus 6P lancé fin de l’année 2015, présenterait plusieurs défauts. Parmi les anomalies principales, on note des problèmes de logiciel et de batterie. En effet, les utilisateurs ont vu la batterie de leur smartphone diminuer drastiquement. Or, l’autonomie était une des caractéristiques vantées par le Nexus 6P.

Face à ses anomalies, les utilisateurs se sont donc rapprochés des constructeurs sans grand succès malheureusement. Suite aux alertes, Google a simplement redirigé les utilisateurs vers Huawei qui a déclaré que le problème venait du logiciel de Google. Les deux compagnies se renvoyant la balle, aucune ne voulait prendre la responsabilité laissant ainsi les utilisateurs sans aucune solution.



Les consommateurs mécontents se sont donc mobilisés et ont décidé de déposer un recours collectif contre les deux firmes. Cette affaire rappelle également celle de LG qui est également visé par un recours collectif dans une affaire similaire.



