Google lance « Instant Tethering » : la connexion unique pour tous les appareils Android

Une nouvelle fonctionnalité s’est introduite dans la mise à jour des services Google Play. Baptisée « Instant Tethering », cette fonctionnalité permet de s’assurer que tous ses appareils Android restent toujours connectés. C’est Android Police qui aurait d’abord repéré l’ajout de cette nouvelle fonctionnalité. Grâce à « Instant Tethering », il est possible de créer automatiquement un unique point Wi-Fi sur tous les appareils Android d'un même environnement. Bien entendu, les différents appareils doivent être reliés les uns aux autres avec le même compte Google.



Ainsi, notre tablette par exemple sera automatiquement connectée au hotspot de notre smartphone. Celui-ci émettra un signal « tethering » auquel se connectera l’autre appareil Android sans couverture internet. Google commence à peine à déployer sa nouvelle fonctionnalité. Pour le moment, « Instant Tethering » sera disponible uniquement sur les smartphones Google, Pixel et Nexus. Les tablettes compatibles sont les Pixel C et Nexus 9. Toutefois, d’après Google, la nouvelle fonction devrait se déployer sur plus d’appareils Android assez rapidement.

