Google for Jobs : le service qui vous trouve du boulot

Google vient de lancer un nouveau service destiné à aider ses utilisateurs à trouver un nouveau travail. Sobrement nommé « Google for Jobs », il s’agit d’un moteur de recherche pour l’instant exclusif aux États-Unis, mais qui a la particularité d’utiliser une intelligence artificielle pour prétendre trouver les meilleures correspondances entre les candidats et les offres d’emploi disponibles.

Google avait déjà présenté ce service lors de sa conférence Google I/O, tenue en mai dernier. Concrètement, celui-ci se présente sous la forme d’une rubrique située dans son moteur de recherche, et accessible aussi bien sur ordinateur que sur mobile. Celui-ci se charge donc d’agréger les offres d’emplois de différents sites comme Monster, LinkedIn ou Facebook, et les trie ensuite pour les afficher en fonction des attentes de l’utilisateur, et en appliquant un certain nombre de filtres visant à retirer les doublons ou les annonces ne correspondant pas aux critères.

La fonction permet également de trier soi-même les annonces en parcourant les résultats, de les afficher par date ou type de contrat. Pour l’heure, Google appelle surtout les propriétaires de sites de recherche d’emplois et développeurs à adhérer à son programme afin de l’étoffer, mais ne semble pas envisager d’héberger soi-même son propre service d’offres d’emploi. Le site promet également par la suite de proposer des outils d’analyse permettant d’extraire certaines données, comme les jobs les plus recherchées ou les annonces les plus consultées. Si Google for Jobs est pour l’instant une exclusivité américaine, la firme a d’ores et déjà indiqué que le service devrait arriver dans d’autres pays dans le courant de l’année.