Google Lens est capable d'analyser les objets autour de vous

Au cours de sa conférence Google I/O, le géant de Mountain View a présenté une toute nouvelle technologie baptisée Google Lens, qui risque bien de changer nos rapports avec nos prises de vue. Explications.



Google Lens permet d'analyser tous les objets capturés via le capteur photo du smartphone et de les traiter en fonction de leur contexte. Pendant la démonstration qui a eu lieu hier, Google a montré comment la technologie est capable de reconnaître les éléments que l'on souhaite prendre en photo. Lens est ainsi apte à identifier des fleurs (pratique en cas d'allergie), mais pas uniquement. La nouvelle technologie de Google est aussi capable de lire la clé Wi-Fi inscrite au dos de votre box Internet, et propose ensuite instantanément à l'utilisateur de se connecter au réseau. L'outil est également de reconnaître la façade d'un magasin ou d'un restaurant en se connectant à Google Maps.



Google Lens sera par ailleurs intégré à Google Assistant : un nouveau bouton permettra d'insérer une photo et laisser l'assistant la traiter. Durant la présentation, Google a démontré que l'on pouvait par exemple présenter une photo de ticket de concert à Google Assistant, qui se propose d'ajouter automatiquement une date au calendrier. Même chose pour la traduction : en pointant le capteur photo du smartphone sur du texte écrit en japonais, on peut lui demander une traduction instantanée.



Cette nouvelle fonctionnalité n'est pas sans rappeler Bixby, l'assistant intégré aux nouveaux Galaxy S8 et Galaxy S8+ de Samsung. Sauf que cette fois, ce tous les appareils sous Android qui pourront en profiter. Aucune date de lancement n'a été précisée par Google, qui s'est contenté d'annoncer que cette fonctionnalité serait « bientôt disponible ».