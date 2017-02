Google Maps pour Android : un nouveau design et un accès direct aux informations

Hier, Google a lancé une nouvelle version de son application Google Maps pour Android. Cette nouvelle mise à jour apporte un nouveau look à l’application et une utilisation plus fluide et directe. La nouvelle version Google Maps pour Android s’est fait une beauté et a revu son design. Désormais, en bas de l’écran d’accueil vous pouvez avoir directement accès aux informations les plus utilisées un peu à la manière des cartes Goolge Now. Il suffira de taper sur une des icônes proposées pour y accéder.



Parmi les services les plus utilisés on retrouve les lieux d’intérêt et les distributeurs, les transports en commun, l’info trafic, etc. Ces changements peuvent sembler mineurs, mais ils peuvent réellement améliorer l’expérience des utilisateurs. La nouvelle version de Google Maps est en cours de déploiement sur Android. On ignore encore si elle arrivera sur l’application iOS.

