Google Maps veut combler ses lacunes dans le métro

Beaucoup utilisent l’itinéraire proposé par Google Maps quand il s’agit de se repérer en terre inconnue. Cependant, l’application montre ses limites pour les informations sur le métro comme les stations ou les horaires. Google travaille sur ces fonctionnalités à en croire cette photo publiée par un utilisateur de Reddit.

Ci-dessus, on voit la station d’Osaka au Japon dans une page de Google Maps. Les informations affichées devraient fournir de précieuses indications pour se retrouver dans la station. Cependant, l’internaute précise que cette interface n'a été accessible que sur mobile. D’autres publications sur Reddit suggèrent que la fonctionnalité arriverait à New York et dans certaines villes japonaises. À Mumbai, en Inde, elle est d’ores et déjà disponible à la suite d’un partenariat entre Google Maps et la société Mumbai Metro One Pvt Ltd.

En plus des horaires et de la liste des stations de métro, Google Maps y présente les escaliers mécaniques, les guichets, les ascenseurs et le hall central. La firme de Mountain View étend ainsi les fonctionnalités de son application en multipliant les différents partenariats. Avec la startup californienne Aclima, elle a notamment travaillé sur une carte de la pollution urbaine.