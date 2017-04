Google Maps retient votre place de parking sur iOS et Android

L’application Google Maps se pare désormais d’une nouvelle fonction à destination des automobilistes : l’enregistrement de la place de parking, et donc de la position de sa voiture avec la promesse de ne plus jamais tourner en rond dans les parkings. La fonction arrive simultanément sur Android et iOS, et est même compatible avec CarPlay.

Jusqu’à maintenant, Google Maps permettait déjà d’afficher des informations à destination des automobilistes, comme le trafic sur les routes ou la disponibilité des places de parking dans certains endroits. Désormais, les automobilistes qui retournent à leurs voitures auront également la possibilité de se faire guider par l’application pour retrouver leur véhicule. D’un simple clic sur le point bleu symbolisant la position de l’utilisateur, il est possible de faire apparaître un menu contextuel et de choisir l’option « Définir comme lieu de stationnement ». L’application fera alors apparaître une icône spécifique à l’endroit choisi, et pourra garder celle-ci en mémoire pendant une durée déterminée qui pourra être définie.

Les utilisateurs d’iOS qui profitent de CarPlay pourront d’ailleurs ne pas avoir à effectuer de manipulation particulière. L’application de Google profite en effet d’une fonction prévue à la base pour fonctionner avec Apple Plans afin de localiser automatiquement la voiture lorsqu’elle est en stationnement une fois que le téléphone en est déconnecté.