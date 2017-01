Google Maps vous renseigne sur les parkings proches de votre destination

Une nouvelle fonctionnalité vient de faire son apparition sur Google Maps. Elle permettrait aux utilisateurs de se faire une idée de la disponibilité des parkings proches de leur destination. Google Maps a identifié qu’un des problèmes une fois arrivé à destination était de se trouver une place de parking.



Désormais, avant même de commencer son itinéraire, vous saurez le degré de difficulté à rencontrer des places à votre destination. Sur l’application, ce nouvel outil se traduit par une icône « P » à côté de la durée et de la distance estimées. Cette icône peut prendre trois couleurs différentes qui correspondent aux statuts « facile », « moyen » et « limité ». La pire des situations prendrait la couleur rouge.



Les indicateurs donnés par Google Maps ne sont pas des données en temps réel. La nouvelle fonctionnalité informe simplement sur la difficulté « moyenne » de trouver une place de parking à un endroit précis tel qu’un centre commercial ou un aéroport.



La nouvelle fonctionnalité a été mise en avant par Android Police. Néanmoins, tous les utilisateurs ne seraient pas encore concernés. Il faut notamment avoir été inscrit pour la bêta 9.44 de Google Maps. Le déploiement se ferait petit à petit et nous ne savons pas encore la date à laquelle la fonctionnalité sera ouverte à tous les utilisateurs.

