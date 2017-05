Google facilite le partage de photos, de notes et de calendriers entre les membres d’une famille

Il sera désormais plus facile de partager ses photos, ses notes ou son agenda avecGoogle. Le géant américain veut en effet faciliter le partage des données entre les membres d’une même famille. Après Google Music et YouTube TV, Google veut maintenant créer un groupe familial pour ses autres produits : Google Photos, Calendrier et Keep.

S’il était déjà plus ou moins possible de partager ces données, les nouvelles fonctionnalités vont permettre plus de facilité. Avec Calendrier, les familles vont pouvoir partager leurs différents agendas depuis un même endroit. De même pour Google Photos, désormais n’importe quel membre de la famille peut ajouter des vidéos ou des photos. Enfin avec Google Keep, les utilisateurs vont pouvoir partager des notes, des listes de courses ou des rappels qui sont utiles à l’ensemble de la famille.



Ces nouvelles fonctionnalités seront déployées dans plusieurs pays dont la France.



