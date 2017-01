Google Pixel : les problèmes de l'APN enfin réglés ?

Google va diffuser un patch censé résoudre la faille de sécurité découverte sur les Pixel. Ainsi, les applications ne pourraient plus accéder au numéro de série de l’APN. Ce programme serait intégré dans la mise à jour prévue ce mois.

Le numéro de série faciliterait le suivi du smartphone

Google a conçu un nouveau patch pour prévenir les risques de piratage basé sur le capteur numérique des Pixel. Ce correctif réserverait l’accès aux numéros de série aux serveurs de l’APN et SELinux. Après plusieurs tests, la firme de Mountain view a constaté que le système fonctionne correctement. L’identification reste possible via ADB. Néanmoins, les applications n’accèderaient plus à cette information.

La découverte de cette faille a inquiété les propriétaires de Google Pixel. Pour information, chaque capteur frontal de ces téléphones est identifiable grâce à son propre numéro de série. Même si ce détail semble inoffensif, les personnes mal intentionnées pourraient l’exploiter pour réussir leur projet. En effet, cette information permet de localiser précisément où se trouve le smartphone et de suivre ses déplacements à la trace. Par conséquent, la sécurité de l’utilisateur serait compromise.

Ce patch sera inclus au sein d’une mise à jour qui sera déployée au cours de ce mois de janvier. Chaque propriétaire devrait effectuer une vérification personnelle pour s’assurer que le problème est réglé.

