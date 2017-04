Google Photos peut stabiliser les vidéos qui bougent trop

Si vous possédez un compte Google, vous utilisez probablement (sans le savoir ?) Google Photos. Le service permet de stocker en ligne toutes les photos que vous prenez avec votre mobile. Et depuis peu, il offre même le moyen de stabiliser les vidéos.



Google propose désormais encore plus pour vos vidéos en ayant la possibilité de les stabiliser en un simple clic. Certes, les téléphones d’aujourd’hui proposent déjà pour la plupart la fonction de stabilisation automatique, mais une fois ces vidéos synchronisées dans votre librairie Google Photo, le système pourrait en améliorer encore plus la qualité.



Le résultat obtenu par Google Photos quant à lui ne va pas remplacer la vidéo originale qui sera conservée. Attention toutefois, le système n’est pas capable de totalement stabiliser une vidéo prise avec beaucoup de mouvements et trop saccadée. Le test vidéo ci-dessous montre bien que le système effectue un bon travail de stabilisation, mais ajoute également des effets de distorsion imprévus.

Skiing with Google Photos Stabilisation