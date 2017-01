Google Pixel 2 : premières rumeurs

Le Google Pixel, premier smartphone entièrement créé et vendu par Google, pourrait connaître une nouvelle version en 2017. Le site 9to5Google prend les devants sur les rumeurs, et indique qu’il pourrait bénéficier de quelques nouveautés comme l’étanchéité, un meilleur capteur photo ou un meilleur processeur, mais aussi d’un prix plus élevé.

Selon 9to5Google, qui cite des sources anonymes, un éventuel Pixel 2 pourrait embarquer un processeur fabriqué spécialement par Google, au lieu d’un classique Snapdragon de Qualcomm comme celui qui équipait la première génération. Pour le reste des spécifications techniques, ce Pixel 2 pourrait donc gagner un nouveau capteur photo amélioré, notamment pour les prises de vue en basse lumière. S’il devrait proposer une résolution similaire au précédent capteur, il devrait en revanche gagner certaines fonctionnalités qui ne sont pas encore connues.

Si le Pixel avait déjà la particularité de coûter considérablement plus cher que les Nexus, un Pixel 2 pourrait faire encore grimper le prix de l’appareil, d’une cinquantaine de dollars au moins selon la fuite. Cependant, Google envisagerait de proposer deux versions de son smartphone, dont une au prix réduit.