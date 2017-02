Google Pixel 2 : écran 4K et meilleur capteur photo au programme ?

Même si le Google Pixel n'est toujours pas sorti dans l'Hexagone, les premières rumeurs concernant son successeur commencent déjà à arriver. La nouvelle version du smartphone devrait profiter de la 4K, d'un nouveau capteur photo et d'une capacité de charge plus rapide.



Nous en parlions il y a quelques jours, voilà que les premières concernant le Google Pixel 2 commencent à tomber. Inquisitr rapporte que l'appareil pourrait profiter d'un affichage 4K (4096 x 2160 pixels). Ce serait le premier appareil à en disposer et cet apport constituerait l'un des points forts de l'appareil face à l'iPhone 8 ou le Galaxy S8, qui seraient cantonnés quant à eux au QFHD (3840 x 2160 pixels).



Mais l'autre grosse nouveauté concerne l'appareil photo : celui-ci bénéficierait de nettes améliorations, notamment lorsque la prise de vue est effectuée en situation de faible luminosité. Là encore, cet ajout pourrait être l'un des points forts de l'appareil, dans un contexte où ce genre d'amélioration n'intéresse généralement que très peu les concurrents.



Côté mémoire, le Google Pixel 2 profiterait d'une capacité étendue : sa RAM pourrait être de 6 Go, en adéquation avec les modèles concurrents que sont le OnePlus 3T ou le Zengone 3 Deluxe. L'appareil bénéficierait également d'un Snapdragon 835 en guise de processeur et du support de Quick Charge 4.0. Avec une telle technologie, le temps de charge serait 75% plus rapide que sur un smartphone actuel.



Il reste encore pas mal de temps pour confirmer (ou infirmer) toutes ces rumeurs : si l'on s'en tient au calendrier traditionnel de Google, le Pixel 2 ne devrait pas être commercialisé avant le 4e trimestre 2017. De notre côté, nous attendons toujours une date de lancement officiel du Pixel 1 en France. L'attente est longue...



