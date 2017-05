Google Pixel : une nouvelle interface pour une prochaine version ?

Alors que les Pixel et Pixel XL disposaient déjà d’une interface unique pour leur écran d’accueil, il semblerait que celle-ci évolue encore à l’avenir comme l’a repéré le site 9to5Google.

>>> [Test] Google Pixel : que vaut le nouveau smartphone de Google ?

À l’occasion de la conférence Google IO, qui fermera ses portes ce vendredi, le site spécialisé 9to5Google a pu prendre en main une version de smartphone Google Pixel avec une interface particulière. Il semblerait en effet que dans le cadre d’une prochaine mise à jour du Pixel, Google ait modifié le lanceur et remodelé la barre de recherche présente sur l’écran d’accueil. Si elle est généralement présente sous forme de widget pour les smartphones Android, et d’une petite icône sur le rebord gauche de l’écran sur les Pixel et Pixel XL, elle apparaît en noir en bas de l’écran sur cette version.

Comme le souligne le site 9to5Google, « l’interface de recherche Google est différente. Elle a été bougée et le nouveau design abandonne l’aspect de la pilule blanche et le remplace avec une barre grise semi-transparente. Comme on peut le voir, elle se situe sous les icônes d’applications du bas de l’écran ». Par ailleurs, ce nouveau lanceur d’application intègre un moteur de recherche qui permet non seulement de trouver les applications installées sur son smartphone, mais également celles qui peuvent être téléchargées sur le Play Store.

Interrogé, un employé de Google a expliqué que ce nouveau lanceur « arrivera » un jour, sans cependant donner de date ni de modèle. On ignore donc s’il sera disponible pour le Pixel déjà sorti aux États-Unis ou s’il sera réservé au Pixel 2, attendu pour cet automne.