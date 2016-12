Les Google Pixel cumulent les problèmes

Selon un nouveau rapport publié par Android Police, plusieurs utilisateurs de Pixel et Pixel XL ont signalé de nombreux problèmes logiciels inquiétants. Sans raison apparente, leurs appareils étaient restés bloqués pendant de longues minutes.

Lorsqu’on visite les forums de support administrés par la compagnie américaine, on constate que les appels à l’aide sont nombreux. On peut dire que ce message illustre les soucis rencontrés par de nombreux propriétaires : « Mon Pixel XL 128 Go ne répond plus inopinément. Cela ne se produit pas uniquement lorsque j’utilise une application déterminée ou quand j’effectue une tâche particulière. C'est juste aléatoire. Je dois attendre quelques minutes jusqu'à ce que l'écran passe à l'écran de verrouillage ou forcer un redémarrage en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé. » Alors que la suppression de certaines applications a atténué le problème pour certains utilisateurs, d'autres n'ont pas eu cette chance.

Les plaintes se multiplient sur les forums de support de Google

Un autre propriétaire rapporte plusieurs dysfonctionnements comme l’impossibilité de lire une vidéo ou une alarme qui ne sonne pas. De plus, contrairement à d’autres qui ont obtenu un remplacement ou un remboursement, Google aurait refusé un arrangement similaire puisque le client a acheté son smartphone chez Verizon.

Sur les forums, les community manager de Google assurent que la compagnie cherche activement une solution. Les propriétaires espèrent que la période d’attente ne soit pas trop longue.

