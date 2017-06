Google : le prochain Pixel XL serait construit par LG

Alors que la construction des premiers smartphones Pixel de Google était assurée par HTC, il semblerait que l’un des prochains modèles soit pris en charge par LG comme l’a révélé le site 9to5Google.

Le successeur du Pixel XL, connu sous le nom de code de Taimen, devrait être conçu par LG. C’est en tous cas ce qui ressort des informations publiées ce lundi par le site 9to5Google. Le site, spécialisé dans l’actualité de Google et Android, a en effet repéré différentes publications sur Issue Tracker, le service de debug de Google. On peut y voir une entrée intitulée « USB PD Compliance Failure »datée de mars et publiée par un employé de LG. Suite à la demande d’aide du salarié de LG, un employé de Google a répondu qu’il devait déplacer le sujet vers une autre rubrique du forum en suivant le chemin Android > Partenaire > Externe > LGE > Taimen > Power.



La mention de cette rubrique laisse clairement penser que LGE, à savoir LG Electronics, sera bel et bien le constructeur du Taimen, attendu comme le successeur du Pixel XL de l’an dernier. Il semblerait toutefois que l’employé de LG n’ait pas su cacher cette information ni déplacer le sujet, celui-ci ayant répondu, il y a près de deux mois : « J’aimerais bien déplacer ce sujet, mais je ne peux pas le faire ».



Les nouveaux Pixel et Pixel XL 2 devraient être annoncés officiellement par Google lors de la sortie d’Android O en version finale, attendue pour cet automne. Ils devraient être équipés du processeur Snapdragon 835 et d’écran s sans rebords. Contrairement aux premiers Pixel et Pixel XL, ces deux nouveaux modèles devraient être également lancés en France.