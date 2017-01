Android : l'application Google vous permet de faire des recherches hors-connexion

Ce mercredi, Google a mis à jour son application de recherche sur Android, permettant de garder en mémoire les recherches effectuées, même hors connexion.

>>> Android : les meilleures applications gratuites

Actuellement, si vous prenez le métro, l’avion, ou simplement que vous traversez une zone sans accès à un réseau data, il est impossible de lancer une recherche Google sur votre smartphone. Impossible également de mémoriser la recherche pour l’effectuer plus tard, à moins d’enregistrer en pense-bête. Afin de pallier ce problème, Google a mis à jour ce mercredi son application Android afin de permettre l’enregistrement des recherches hors-connexion.

Concrètement, la dernière version du moteur de recherche sur Android va automatiquement enregistrer les recherches effectuées, même si vous n’êtes pas connecté à Internet. Au moment de l’ouverture de la page de résultat, celle-ci va non seulement afficher le statut « hors-connexion », mais aussi préciser qu’une notification arrivera plus tard, « lorsque les résultats seront prêts ». En effet, une fois le réseau retrouvé, l’application Google va vous rappeler votre recherche en vous envoyant une notification avec le nombre de recherches en attente dont les résultats ont été trouvés. En attendant de retrouver une connexion, il reste possible de gérer les différentes recherches en attente via le menu « Gérer les recherches » au sein de l’application Google.

Particularité de cette recherche différée, elle l’est également dans les résultats. Ainsi, la page de résultats de l’application Google va afficher les différentes pages dans l’ordre où elles étaient au moment où vous avez fait la recherche. Un bon moyen de savoir si une page Web précise était bien placée au moment de votre recherche. Il est cependant possible de changer d’affichage et de voir les résultats de recherche tels qu’ils existent au moment où la connexion Internet a été récupérée.