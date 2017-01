Google passe Tilt Brush en open-source pour développer l’art visuel en 3D

tilt brush toolkit

Tilt Brush est une application VR Google capable de transformer un visuel en 3D. Google a voulu mettre cette application en open source afin que les artistes puissent réaliser des œuvres en 3D.



Le géant américain a développé Tilt Brush Toolkit pour permettre aux artistes de dessiner, de peindre et de créer des visuels avec du matériel de réalité virtuelle. Ainsi, des artistes de différents univers peuvent chacun mettre en œuvre leur talent dans un univers VR.



Avec Tilt Brush Toolkit, Google met à disposition tout un programme avec plein d’outils pour passer de la 2D à la 3D. Le programme offre des outils pour créer des films, des jeux vidéos ou des clips grâce à des brush shaders et un code audio réactif. De plus, Google met à disposition son outil de design pour les jeux, Unity, qui fonctionne sur tous les types de plateformes.



Vous pouvez télécharger Tilt Brush Toolkit sur GitHub dès à présent.

