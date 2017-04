Google Trips veut devenir votre compagnon de voyage

Google Trips veut à tout prix rentrer dans vos valises lors de vos prochains voyages. Google vient en effet d’apporter plusieurs nouveautés à son application dans le but d'en faire un compagnon indispensable. Google avait lancé Google Trips l’année dernière. L’application a pour but d’aider les personnes à organiser leurs voyages en synchronisant toutes les données de réservations (vol, hôtels) qui ont été effectuées depuis leur compte Google. Par ailleurs, l’application permet d’avoir des recommandations en ce qui concerne ce qu’il faut voir, faire et manger dans chaque destination.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, trois nouveautés sont principalement à noter. La première nouveauté est le support pour les réservations des bus et des trains. Jusqu’à présent, Google Trips ne prenait en compte que les réservations d’hôtels et d’avion. Cette nouvelle fonctionnalité permettra d’avoir l’ensemble de toutes vos réservations rassemblées. De plus, il est désormais possible d’ajouter manuellement une réservation ou de la modifier, ce qui n’était jusqu’ici pas le cas. Il suffit de cliquer sur le bouton « + » afin d’ajouter par exemple des détails tels que le numéro du vol, le nom de la compagnie ou de votre hôtel.

Enfin la dernière nouveauté mais pas des moindres, est la possibilité de partager son itinéraire avec d’autres contacts. C’est en effet une fonctionnalité très utile lorsque l’on prévoit un voyage entre amis ou en famille.



Google Trips est disponible gratuitement sur iOS et Android.



>>> Lire aussi : Google Maps retient votre place de parking sur iOS et Android