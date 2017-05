Google va enfin déployer Instant Apps

La fonctionnalité la plus attendue d’Android va bientôt être disponible. Google va déployer très prochainement Instant Apps sur plusieurs de ses appareils. L’année dernière, Google avait présenté Instant Apps lors du Google I/O 2016. Il s’agissait alors de la fonctionnalité qui avait attiré le plus d’intérêt. Pourtant, plusieurs mois après, la fonctionnalité n’est toujours pas disponible.

Les utilisateurs seront donc heureux d’apprendre qu’ils pourront enfin utiliser la fameuse fonctionnalité très bientôt. Instant apps permet d’avoir un aperçu de chaque application proposée sur Google Play Store sans la télécharger. Cette nouvelle fonctionnalité suppose que chaque développeur ait créé une démonstration gratuite de son application.

Instant apps permettra d’économiser de la place en termes de stockage sur son smartphone. Une bonne partie des gens ont en effet tendance à télécharger une application, puis l’essaient et ne l’ouvrent plus jamais. De plus, vous n’aurez plus à payer pour une application avant de vous rendre compte si celle-ci est intéressante ou non.

La nouvelle fonctionnalité devrait être disponible sur les smartphones et tablettes équipés d’Android 7 mais également d’anciennes versions d’Android. Google devrait détailler le déploiement de sa fonctionnalité dans les prochains jours.



>>>>>>>>> Lire aussi : Google : une application qui améliore les photos en basse lumière