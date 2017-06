Google améliore les visites virtuelles dans les musées

Google ajoute deux nouvelles fonctionnalités à son application Arts & Culture ainsi qu’à Google Maps. Les visites virtuelles des musées vont désormais offrir plus d’informations sur les oeuvres d’art et permettre de mieux les voir. Les visites virtuelles de certains musées étaient déjà disponibles. Toutefois, à part naviguer entre chaque œuvre d’art, les actions de l’utilisateur restaient limitées. Désormais, il est possible de zoomer sur des parties d’une œuvre tout en ayant une image en haute résolution.

Par ailleurs, en sélectionnant une œuvre, il est maintenant possible d’accéder à des annotations supplémentaires. Une fenêtre s’ouvrira à côté du tableau par exemple avec une description. Pour obtenir ces annotations, Google a rassemblé des informations venant de plusieurs centaines de musées au monde.

Google a développé ses premiers outils pour explorer le domaine de l’art en 2011. En juillet 2016, le géant américain avait lancé son application Arts & Culture ainsi que son outil de visites virtuelles. Avec l’arrivée de ces nouvelles fonctionnalités, Google confirme l’importance de l’art pour la compagnie. En effet, le moteur de recherche reçoit environ 500 millions de requêtes en lien avec l’art par mois.



