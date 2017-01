Google Voice bientôt mis à jour ?

L’application Google Voice qui semblait avoir été délaissée par Google pourrait bien connaître une mise à jour très prochainement. C’est du moins ce que laissent entendre certains indices.



Certains utilisateurs ont eu la surprise de voir apparaître un bandeau en haut du site de Google Voice indiquant « Le nouveau Google Voice est ici ». Ce bandeau renvoyait en fait vers un lien qui ne menait malheureusement nulle part. Toutefois, une personne interne à Google a confirmé qu’une mise à jour de Google Voice était bien en préparation.



Si Google Voice n’est pas très utilisé en France, il est plus populaire de l’autre côté de l’Atlantique. Il s’agit d’un service qui permet de passer des appels vers des téléphones fixes et mobiles ainsi que des SMS, un peu à l’instar de Skype ou Whatsapp. Il est disponible sur le web et sur smartphone.



Une mise à jour de Google Voice pourrait avoir des conséquences sur Hangouts puisque Google Voice est intégré dans la version Web et mobile. Pour savoir exactement ce qui va changer, il va falloir être patient et attendre que la compagnie veuille bien officialiser la mise à jour.

>>>>> Lire aussi : En 2017, Whatsapp ne fonctionnera plus sur tous ces smartphones