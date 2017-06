Google utilise Wonder Woman pour apprendre aux jeunes à coder

En 2014, Google a lancé Made With Code, une initiative qui vise à promouvoir la programmation chez les adolescentes des lycées et des collèges. La plateforme met actuellement Wonder Woman, l’héroïne de l’univers cinématographique DC au premier plan après la signature d’un accord entre Google et Warner Bros.

Les auditeurs seront invités à appliquer des techniques de programmation basiques comme les conditions, les boucles et les variables, dans trois scènes inspirées du film Wonder Woman. L’idée est de définir les actions de l’héroïne pour qu’elle puisse vaincre ses ennemis et surmonter les obstacles. L’interface se présente sous forme de bloc et il suffit d’appuyer sur play pour voir le résultat de son code. Pour Google, le choix de Wonder Woman a été particulièrement motivé par "les valeurs qu’elle véhicule".

« Wonder Woman continue d'être un symbole de l'émancipation féminine, rompant des stéréotypes omniprésents dans les bandes dessinées, les jeux et la culture pop », déclare un porte-parole de Google sur son blog. L’entreprise profite également de l’occasion pour annoncer l’arrivée d’une mise à jour et d’un évènement sur DC Legends. Les joueurs pourront débloquer trois personnages du film Wonder Woman: Diana Prince, Dr. Poison et Hippolyta.

> > > Lire aussi Super-héros : les 33 films prévus jusqu'en 2020