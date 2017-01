Après Google et Xiaomi, Hugo Barra rejoint Facebook

Marc Zuckerberg vient d’annoncer le nouveau poste du numéro 2 de Xiaomi. Hugo Barra rejoindra Facebook où il sera en charge de la réalité virtuelle.



Après avoir travaillé chez Google en tant que responsable de l’OS, Hugo Barra avait intégré Xiaomi en tant que vice-président. Il a donc décidé de quitter la Chine pour retourner à la Silicone Valley. Le célèbre informaticien a déclaré que son choix n’avait rien à voir avec Xiaomi mais qu’il désirait se rapprocher de sa famille et qu’il avait toujours rêvé de travailler dans la réalité virtuelle et augmentée.



Il pourrait venir remplacer Brendan Iribe, ancien CEO de Oculus, filiale de Facebook. On ne sait pas encore exactement à partir de quand Hugo Barra occupera son poste de vice-président de la réalité virtuelle puisqu’il est encore en Chine. Pour accompagner cette annonce, Mark Zuckerberg a publié une image avec une version VR de Hugo Barra et lui.

