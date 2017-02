Karma 2017 : GoPro relance (trop tard ?) son drone

Comme promis, GoPro relance le Karma, son drone compact avec caméra maison embarquée.

Initialement mis en vente à l’automne 2016, le Karma a fait long feu. Un problème lié à sa batterie avait pour effet d’éteindre le drone en plein vol, le faisant choir lourdement sur le sol. Conscient de ce défaut, GoPro a rappelé tous les exemplaires et remboursé ses clients en les dédommageant avec une GoPro offerte.

Quelques mois plus tard, la société californienne est enfin de retour sur le marché des drones avec le même modèle, le défaut de batterie en moins. Néanmoins, comme le rapporte le youtubeur iPhonedo, il semblerait que GoPro n’ait touché à rien d’autre. Ainsi, le Karma serait « toujours désemparé lorsqu’on le fait dériver ou qu’on lui demande de décoller ou atterrir de manière autonome. »

Autre point noir pour GoPro, contrairement au premier lancement du Karma, il n’est plus le seul sur le segment des drones compacts. Le chinois DJI est arrivé peu de temps après avec son Mavic Pro. Encore plus compact, il possède une caméra embarquée de base, une bonne autonomie et des paramètres et fonctions plus élaborées, le tout pour un prix inférieur.

